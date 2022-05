POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Bitburg (ots) - Am 11.05.22 zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr kam es in der Gerichtsstraße in Bitburg, gegenüber des Kauflandes, zu einer Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen. Dabei wurde an dem dort geparkten Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: ...

mehr