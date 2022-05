Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in ein ehemaliges Kalkwerk

Pelm (ots)

In dem Zeitraum vom 12.05.22, 18:00 Uhr bis 13.05.22, 09:30 Uhr, haben unbekannte Täter am ehemaligen Kalkwerk in Pelm ein Vorhängeschloss zum oberen Grundstückstor, vermutlich mittels eines Bolzenschneiders, durchtrennt und haben das Firmengelände betreten. Auf dem Gelände ist dann versucht worden, ein weiteres Vorhängeschloss einer Halle zu durchtrennen. Aus unbekanntem Grund ist von diesem Vorhaben abgelassen worden und der/ die Täter haben sich vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591-95260 und in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.

