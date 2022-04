POL-EL: Lingen - Mülltonnen in Brand geraten

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter in der Straße Am Campingplatz in Haselünne die Scheibe eines Skoda eingeschlagen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und EC-Karten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Zeugen die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu ...

