POL-AA: Schorndorf: Frontalzusammenstoß - Zwei Schwerverletzte mit Hubschrauber in Klinik

Schorndorf: (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr ereignete sich auf der L 1147 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer schwer verletzt wurden. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer hatte die Landesstraße von Schorndorf in Richtung Oberberken befahren und war aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er frontal mit einem Golf-Fahrer zusammenstieß. Der 45-jährige VW-Fahrer wurde in seinem Unfallwagen eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr geborgen werden. Beiden Autofahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken verbracht. Die Fahrbahn ist während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet (Stand 10 Uhr).

Der Rettungsdienst war mit zwei Helikoptern, zwei Rettungs- und einem Notarztwagen sowie die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz. An den Unfallautos, die beide abgeschleppt werden müssen, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

