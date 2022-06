Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Michelfeld: Vorfahrtsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer die L1046 vom Gnadental kommend. Als er an der Einmündung zur B14 nach links abbiegen wollte, übersah er eine vorfahrtsberechtigte 50-jährige Mercedes-Fahrerin, welche auf der B14 in Richtung Mainhardt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 50-jährige Frau verletzte sich hierbei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Ein 44-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr die Ellwanger Straße. Hierbei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 39-jähriger Skoda-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 44-Jährige fuhr auf den Skoda auf und schob diesen auf einen davorstehenden 56-jährigen VW-Fahrer. Dabei wurde der 39-jährige Lenker des Skoda leicht verletzt. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Schrozberg: Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Weil sie während der Fahrt auf der L1005 Richtung Leutzendorf möglicherweise durch die Bedienung des Navigationsgerätes abgelenkt war, kam eine 34-Jährige mti9 einem Mercedes Vito am Dienstagmorgen gegen 8:00 Uhr nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend mehrfach und kam am linken Fahrbahnrand zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Mercedes entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro.

