Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Uneinsichtiger Parksünder - Gestürzte Radfahrer - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Uneinsichtiger Parksünder

Zu einer Streitigkeit mit einer anschließenden Körperverletzung kam es am Montag gegen 12 Uhr in der Spitalstraße zwischen einem 42-Jährigen und einem Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes. Hintergrund für den Streit war ein geahndeter Parkverstoß. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle durch die hinzugerufene Polizei wurden bei dem 42-Jährigen Hinweise auf eine Beeinflussung seiner Fahrtüchtigkeit durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Des Weiteren konnte in seinem Fahrzeug ein Einhandmesser griffbereit in der Mittelkonsole aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 42-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Ellenberg: Gestürzte Radfahrer

Am Montagabend stürzten zwei Fahrradfahrer schwer. Beide mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen 19:45 Uhr war eine vierköpfige Gruppe mit ihren Rennrädern auf der L2220 von Ellenberg in Richtung Breitenbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzten hierbei ein 59-Jähriger und ein 56-Jähriger und zogen sich schwere Verletzungen zu. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Aufgefahren

Als am Montag, gegen 12:15 Uhr, ein 58-Jähriger seinen Opel an einer Ampel in der Haller Straße anhalten musste, übersah dies ein nachfolgender 61-Jähriger und fuhr mit seinem Ford auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Beim Rechtsabbiegen kam am Montag, gegen 18:45 Uhr, eine 58-Jährige alleinbeteiligt mit ihrem PKW auf der Talstraße / Abzweigung Erlenhof von der Fahrbahn ab und fuhr im weiteren Verlauf gegen die Leitplanke. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw kollidiert mit Radfahrer

Auf der K3268 übersah am Montag, gegen 17:15 Uhr, ein 70-jähriger Radfahrer beim Überqueren der Fahrbahn in Richtung Einmündung Kleindeinbach einen bergauffahrenden 34-Jährigen Mercedes-Fahrer. Trotz eingeleitetem Ausweichmanöver seitens des PKW-Lenkers, konnte ein Zusammenstoß mit dem Radler nicht mehr verhindert werden. Der 70-Jährige stürzte in Folge und verletzte sich leicht.

Schwäbisch Gmünd: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin sowie ein 55-jähriger Fiat-Fahrer befuhren am Montag hintereinander die B29 von Schwäbisch Gmünd nach Aalen. Zwischen dem Streckenabschnitt Schwäbisch Gmünd-Zimmern und Verteiler Iggingen der 55-Jährige aus Unachtsamkeit mit seinem Fiat auf den davor fahrenden Mercedes auf. Bei dem Unfall, der sich gegen 16 Uhr ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ellenberg: Leitplanke touchiert

Ein 57-jähriger kam am Montag gegen 19:30 Uhr mit seinem Daimler auf der A7, zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl / Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen, aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei die rechte Leitplanke. Am PKW sowie an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell