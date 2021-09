Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW Toyota

Saarburg (ots)

Am Freitag, dem 24.09.2021 kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und Mitternacht zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Toyota Yaris mit Merziger-Zulassung, der auf dem Schotterparkplatz zwischen Hunsrückhöhenstraße und Rewe-Einkaufszentrum in Saarburg abgestellt war. Unbekannte Täter schlugen mittels unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe der Fahrertür ein. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

