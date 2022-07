POL-FR: Lörrach: Unbekannte dringen in Vereinsgebäude ein

Freiburg (ots) - Mit seinem Pedelec befuhr am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 06.20 Uhr, ein 60 Jahre alter Mann die Karl-Fürtstenberg-Straße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Kronenstraße hin erkannte er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel. Dessen Geschwindigkeit schätzte er aber falsch ein und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pedelec-Fahrer stürzte ...

mehr