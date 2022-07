Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Fahrzeug zerkratzt und Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren Opel parkte am Mittwoch, 27.07.2022, gegen 19.00 Uhr, eine 71 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz bei der Kirche in der Hinteren Hofmatt. Als sie am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 09.00 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses auf der Beifahrerseite zerkratzt und der rechte Vorderreifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

