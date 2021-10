Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand im Kindergarten

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Einen Zimmerbrand in einem Kindergarten in Bruchmühlbach-Miesau hat die freiwillige Feuerwehr am Freitagmittag schnell gelöscht.

Da sich zum Zeitpunkt des Brandes alle Personen im Außenbereich befanden, wurde glücklicherweise auch niemand verletzt.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell