POL-FR: Todtnauberg: Vandalen unterwegs - zahlreiche Sachbeschädigungen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 28.07.2022, kurz nach Mitternacht, soll ein Jugendlicher im Bereich der Bühler Hütte in Lörrach-Brombach von mehreren Tätern überfallen worden sein. Der 16-jährige war von der Hütte zu seinem am Rande des dortigen Wohngebietes abgestellten Fahrrades gegangen, als er unvermittelt von mehreren etwa gleichaltrigen ...

mehr