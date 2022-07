Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Jugendlicher wird überfallen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 28.07.2022, kurz nach Mitternacht, soll ein Jugendlicher im Bereich der Bühler Hütte in Lörrach-Brombach von mehreren Tätern überfallen worden sein. Der 16-jährige war von der Hütte zu seinem am Rande des dortigen Wohngebietes abgestellten Fahrrades gegangen, als er unvermittelt von mehreren etwa gleichaltrigen Tatverdächtigen körperlich attackiert worden sein soll. Sie sollen dem Angegriffenen seine Kopfhörer und die EC-Karte abgenommen haben. Als weitere Personen hinzukamen, seien die Täter geflüchtet. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07621 176-0) oder auch per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell