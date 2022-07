Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu: Rheinfelden: Brand zerstört Lagerhalle - drei Personen leicht verletzt

Ergänzung zu den Kräften:

Die Werksfeuerwehr der Evonik war mit einem Fahrzeug und drei Kameraden zur Aufnahme von Drohnenbildern im Einsatz.

Ursprungsmeldung:

Eine offene Firmen-Lagerhalle brannte am Mittwoch, 27.07.2022 gegen 16.40 Uhr, in der Schildgasse. Die Feuerwehr Rheinfelden rückte mit 11 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften an und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Drei Firmen-Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen konnten noch am Abend die Klinik wieder verlassen. Nachdem am Nachmittag der Brand gelöscht war, wurden gegen 23.30 Uhr wieder Glutnester unter dem Hallendach festgestellt. Da die Halle nicht mehr betreten werden konnte, da Einsturzgefahr bestand, wurde von der Feuerwehr aus Sicherheitsgründen beschlossen die Halle abzureisen. Durch den Werkhof Rheinfelden wurde mit einem Bagger der betroffene Gebäudeteil abgerissen und anschließend vollends abgelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500000 Euro bis 1 Million Euro. Die Schildgasse musste voll gesperrt werden. Neben der Feuerwehr war die Polizei mit vier Fahrzeugen und neun Beamte, der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und 16 Kräften und das THW mit drei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

