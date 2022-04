POL-PDTR: Sachbeschädigung am Kindergarten von Abentheuer

Schweich (ots) - Am 12.04.2022, ab 11:00 Uhr, wird die Polizeiinspektion Schweich einen Berufsinformationsstand vor dem Bürgerzentrum in Schweich betreiben. Vor Ort werden Polizist*innen über den Polizeiberuf und die Einstiegsmöglichkeiten informieren und für Gespräche zur Verfügung stehen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen bitte an: ...

