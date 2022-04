Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Vorsorgliche Meldung eines Unfallschadens

Geldern (ots)

Heute (8. April 2022) meldete sich ein 70-jähriger Mann aus Geldern bei der Polizei und gab vorsorglich einen eventuell entstandenen Unfallschaden an. Er hatte am Donnerstag (7. April 2022) gegen 11.15 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz des Ärzte Hauses an der Ecke Südwall / Gelderstraße beim Rangieren ggf. ein anderes Fahrzeug touchiert. Dabei könnte es sich um einen hellen Mercedes handeln. Ob ein Unfallschaden entstanden ist, ist nicht sicher. Er hatte lediglich an seinem Fahrzeug im Nachhinein einen Streifschaden festgestellt. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250, wenn an Ihrem Wagen auf diesem Parkplatz ein Schaden entstanden ist, den Sie sich nicht erklären können. Die Spurenlage der Unfallschäden wird dann verglichen. (ms)

