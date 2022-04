Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

20-jährige Fahrerin schwer verletzt

Issum (ots)

Am Freitag (8. April 2022) gegen 05.50 Uhr ereignete sich auf der Weseler Straße (B 58) in Höhe der Anschlussstelle Alpen (A 57) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 20-jährige Frau aus Kamp-Lintfort befuhr mit ihrem Ford die B 58 von Issum kommend in Richtung Alpen und beabsichtigte nach links auf die Autobahn aufzufahren. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein 52-jährige Fahrer aus Straelen mit seiner Sattelzugmaschine Vorfahrt hatte, weil er geradeaus über die Weseler Straße in Richtung Issum fuhr. Durch die Kollision der Fahrzeuge verletzte sich die 20-Jährige schwer und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Höhe der Unfallörtlichkeit für drei Stunden gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell