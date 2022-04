Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich a. R./Rees - Warnhinweise der Polizei zu Betrugsmasche mit Gewinnversprechen

Kreis Kleve - Emmerich am Rhein/Rees (ots)

In dieser Woche (4. April bis 7. April 2022) gingen bei einer 76-jährigen Frau in Emmerich und bei einem 87-jährigen Mann aus Rees Briefe einer angeblichen Anwaltskanzlei aus München ein, die zur Zahlung eines mittleren dreistelligen Betrages zu Gunsten einer Lottoagentur aufforderte. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der Seniorinnen und Senioren in Form einer vorgeblichen "Vorgerichtlichen Mahnung" angeschrieben werden. Es wird ein Gewinnversprechen gegen Zahlung einer Gebühr vorgetäuscht. In anderen Fällen riefen die Betrüger sogar vorher an und vergewisserten sich telefonisch bezüglich der Aktualität der Kontoverbindungen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche! Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren Bankdaten! Besprechen Sie Zahlungen mit einer Person ihres Vertrauens und prüfen Sie die Echtheit der Zahlungsaufforderung, bevor sie Überweisungen tätigen.

