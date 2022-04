Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Flucht nach Spiegelunfall

Rees (ots)

Nach einem Spiegelunfall ist am Donnerstag (7. April 2022) ein unbekannter Autofahrer vom Unfallort in Rees geflohen. Der Verursacher touchierte mit seinem Wagen zwischen 15:30 und 17:00 Uhr den linken Außenspiegel eines weißen BMW Mini, der auf der Kapitelstraße in einer Parkbucht abgestellt war. Der Spiegel des Mini riss ab, am Radkasten des linken Vorderrads entstand ebenfalls ein Schaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell