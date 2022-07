Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Mutmaßlicher Dieb wird umzingelt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.07.2022, ist ein mutmaßlicher Dieb in St.Blasien umzingelt worden. Filmkomparsen hatten hinter einer Domsäule ihre Wertsachen während den Filmaufnahmen deponiert. Gegen 11:45 Uhr war der 80-jährige Tatverdächtige einer Frau aufgefallen. Sie erkannte dann gleich, dass ihre unter einem Pullover abgelegte Handtasche weg war. Sie folgte dem Mann in den Dom und ertappte den Tatverdächtigen mit ihrer Handtasche in der Hand. Sie schrie ihn an, er gab die Handtasche zurück. Allerdings war er nicht gewillt, auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Deshalb bildeten Passanten einen Kreis um den Tatverdächtigen, um diesen am Weggehen zu hindern. Trotzdem gelang es dem Tatverdächtigen, zu entweichen, bis sich ihm eine Frau in den Weg stellte. Nach einem "Geschubse" flüchtete der Mann in eine Toilette, an deren Verlassen er von mehreren Passanten gehindert wurde. Die Polizei konnte ihn dort festnehmen. In der Toilette versteckt fand sich Bargeld wie auch in der Unterhose des Tatverdächtigen, mutmaßlich aus Diebstahlsdelikten zum Nachteil zumindest zweier Filmkomparsen stammend. Der Polizeiposten St.Blasien ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell