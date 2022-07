Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Jugendlicher auf Kleinkraftrad und Fahrradfahrerin stürzen nach Zusammenstoß - beide leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt haben sich ein 16-jähriger Jugendlicher und eine 73 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 27.07.2022, gegen 11:10 Uhr, auf dem Verbindungsweg entlang der B 27 zwischen Jestetten und Lottstetten. Während beim Jugendlichen die Erstbehandlung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle ausreichte, musste die Fahrradfahrer zur Versorgung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war es zum Zusammenstoß gekommen, als die Fahrradfahrerin möglichst links an zwei Fußgängerinnen vorbeifuhr und der Jugendliche auf seinem Moped zwischendurch überholte. Die Fahrradfahrerin und der Jugendliche kamen nach dem Kontakt zu Fall. Das vom Jugendliche genutzte mutmaßliche Kleinkraftrad hatte keine deutsche Betriebserlaubnis. Es war aus der Schweiz importiert worden. Es besteht der Verdacht, dass die Prüfbescheinigung des Jugendlichen zum Führen dieses Mopeds nicht ausreichend ist. Die Hinterradbremse war funktionsuntüchtig. Das Moped wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

