POL-FR: Kandern: Mit mutmaßlich zwei Promille intus gegen Stein geprallt

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 27.07.2022, kurz nach 16:00 Uhr, kam es beim Drei Länder Garten in Weil am Rhein zu einem Flächenbrand. Auf ca. 500 Quadratmetern brannte eine Wiese. Ein weiteres Ausbreiten konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Diese war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache blieb unklar. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker ...

