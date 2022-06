Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern

Warendorf (ots)

Am Samstag, 25.6.2022 ereignete sich gegen 13.15 Uhr ein Unfall auf der B 54 in Höhe Rinkerode. Ein 60-jähriger Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Drensteinfurt und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer aus Drensteinfurt versuchte noch auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der 58-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide beschädigten Autos wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.050 Euro.

