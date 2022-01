Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Falscher Wasserwerker

Haßloch (ots)

Er sei Mitarbeiter der Wasserwerke und müsse eine Überprüfung durchführen, erklärte ein Unbekannter am Montagnachmittag (24. Jan., 15:30 Uhr) einem älteren Ehepaar und gelangte so in die Wohnung. Die 87 und 84 Jahren alten Eheleute lenkte der Betrüger ab, so dass zwei weitere Männer unbemerkt in die Wohnung gelangten und sie durchwühlten. Goldschmuck im Wert von 3.000,- EUR erbeuteten die Täter und stiegen später in einen blauen Kleinwagen, in dem ein Fahrer wartete. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Auto machen können unter Tel.: 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell