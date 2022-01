Polizei Köln

POL-K: 220111-10-K/BAB Auffahrunfall am Stauende

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Stauende ist ein Lkw-Fahrer (52) am Dienstagmittag (11. Januar) auf der A 3 in Richtung Oberhausen kurz vor der Anschlussstelle Leverkusen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 52-Jährige mit seinem Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache einem anderen 40-Tonner aufgefahren. Der Leichtverletzte hatte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Führerhaus befreit. Derzeit wird der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (ph/de)

