Polizei Köln

POL-K: 210111-7-K/LEV Warnung vor Telefonbetrügern mit Namen "echter" Polizisten

Köln (ots)

Aufgrund der aktuellen Häufung von Anrufen falscher Polizisten warnt die Polizei vor Trickbetrügern, die sich am Telefon oft auch mit Namen existierender Polizeibeamtinnen und -beamter vorstellen, um ihre Lügengeschichte zu stützen. So wie am Montagvormittag (10. Januar) geschehen, als eine Frau im Rhein-Sieg-Kreis vorbildlich reagierte und umgehend die Polizei informierte, nachdem sie angeblich vom Kölner Kripo-Chef Klaus-Stephan-Becker persönlich angerufen worden war.

Die Polizei rät, nicht auf den bloßen Anruf zu reagieren, sondern sich besser mit einem Kontrollanruf beim Polizei-Notruf über die Rufnummer "110" zu versichern. (kw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell