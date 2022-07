Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorradfahrer von rückwärtsrangierendem Fahrzeuggespann touchiert - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Auf der Straße "Am Hummelberg" bei Steinen-Weitenau ist am Mittwoch, 27.07.2022, gegen 16:30 Uhr, ein Motorradfahrer von einem rückwärtsrangierenden Fahrzeuggespann touchiert und leicht verletzt worden. Ein Kleinbus und das Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Klein-Lkw und einem Anhänger, waren sich auf der schmalen Straße begegnet und kamen nicht aneinander vorbei. Der 24-jährige Fahrer des Klein-Lkw setzte deshalb zurück und stieß den dahinter wartenden gleichaltrigen Motorradfahrer um. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund des zunächst unklaren Verletzungbildes wurde per Rettungshubschrauber ein Notarzt zugeführt. Am nagelneuen Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro, am Anhänger von rund 200 Euro.

