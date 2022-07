Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Seggebruch: Unseriöse Kammerjäger entfernen Wespennest - Polizei ermittelt wegen Verdacht des Betruges und Wucher

Nienburg (ots)

(Haa) Am vergangenen Wochenende entdeckte eine 68-jährige Frau aus Seggebruch ein Wespennest an ihrem Rollladenkasten. Am Montag (11.07.2022)fand sie über das Internet die Homepage eines vermeintlichen Kammerjägers aus Bückeburg.

Über eine dort aufgelistete Handynummer wurde sie an einen Vermittlungsservice weitergeleitet, welcher ihr zusagte, eine entsprechende Fachfirma aus der Nähe in ihrem Namen zu beauftragen.

Am Dienstag, den 12.07.2022, kamen gegen Mittag zwei Männer vorbei, die angaben, sich um die Beseitigung des Nestes zu kümmern.

Der 68-Jährigen kam das Vorgehen der Männer recht unprofessionell vor, da sie das Nest nach eigenen Angaben mit einem giftigen Mittel beseitigen wollten, anstatt es fachgerecht zu entfernen.

Nach einer knappen halben Stunde waren die beiden Männer mit ihrer Arbeit fertig und das Nest entfernt. Die angeblichen Fachmänner übergaben der Hausbesitzerin eine Rechnung von 1.331,61EUR, die sie auf deren Drängen auch direkt per EC-Karte entrichten sollte. Die Frau kam der Forderungen nach, wurde aber nachdem die beiden Männer weggefahren waren, stutzig.

Auf der Rechnung war eine andere Firma, als die, die sie im Internet herausgesucht hatte aufgelistet und der fällige Betrag erschien ihr unverhältnismäßig hoch.

Daraufhin informierte sie die Polizei.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Betruges und Wucher ein. Des Weiteren muss geprüft werden, ob sich die unbekannten Beschuldigten nicht nach dem Bundesnaturschutzgesetz strafbar gemacht haben.

Denn Wespen sind nach § 39 Bundesnaturschutzgesetz allgemein geschützte Tiere. Danach ist es verboten, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzten oder zu töten.

Sofern Sie von einem Wespennest betroffen sind, wenden Sie sich an die Beratungsstellen ihres Landkreises. In dringenden Notfällen und am Wochenende wählen Sie bitte den Notruf der Polizei oder Feuerwehr.

Für den Landkreis Schaumburg ist das Amt für Naturschutz zuständig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.schaumburg.de/Kreisverwaltung/Organigramm/Amt-f%C3%BCr-Naturschutz/Wespen-Bienen-und-Hornissen.php?object=tx,3020.2&ModID=10&FID=3020.1601.1&NavID=3020.51&La=1&call=suche

Für den Landkreis Nienburg/Weser ist der Fachbereich Naturschutz zuständig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.lk-nienburg.de/portal/seiten/wespen-hornissen-1000191-21500.html

