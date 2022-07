Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer unter Drogen

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Mittwoch gegen 21 Uhr wurde ein 23-jähriger Bad Nenndorfer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Nenndorfer war mit seinem E-Scooter unterwegs. Während der Kontrolle der Personalien und der Versicherungsbescheinigung des E-Rollers, wurde bemerkt, dass der E-Roller-Fahrer unter Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht, daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem 23-jährigen veranlasst. Dem Nenndorfer erwartet jetzt eine Geldbuße von 500 Euro, sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Folge von Betäubungsmitteln/Drogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell