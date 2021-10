Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Raser fällt Baum

Duisburg (ots)

Weil er offenbar viel zu schnell von der Weseler- in die Bertramstraße abbog, hat ein 21-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag (7. Oktober, gegen 2 Uhr) die Kontrolle über seinen PS-starken BMW verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der Baum knickte ab und kippte gegen eine Hausfassade. Der BMW schob daraufhin noch drei geparkte Autos ineinander und beschädigte einige Verkehrsschilder. Der 21-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall und kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Die Polizei stellte den BMW und den Führerschein des Fahrers sicher und schrieb eine Anzeige. Weil der Baum drohte umzustürzen, rückte auch die Feuerwehr an, schnitt den Baum klein und transportierte ihn ab.

