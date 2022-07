POL-NI: Pkw landet auf Leitplanke

Bückeburg (ots) - (ma) Während ein 17jähriger Bückeburger in der Bückeburger Fußgängerzone eine Eisdiele aufsuchte, wurde sein abgestellter E-Scooter der Marke Xiaomi, der in einer angrenzenden Seitengasse zwischen zwei Häuserreihen stand, gestohlen. Das Fahrzeug war nicht gegen eine widerrechtliche Wegnahme gesichert worden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg ...

