POL-NI: Radfahrerin schwer verletzt nach Kollision mit Pkw

Nienstädt (ots) - (ma) Im Nienstädter Industriegebiet ist nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntag gegen 19.30 Uhr das Tankschloss eines dort in der Straße "Hohes Feld" abgestellten Betonmischers aufgebrochen worden, wobei der oder die Täter ca. 350 Liter Diesel aus dem Tank des Fahrzeugs abzapften. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: ...

mehr