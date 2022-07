Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufgefundenes selbstgebautes Metallpferd - wer kann Hinweise geben?

Eystrup (ots)

(tei) Am 13.07.2022, also dem vergangenen Mittwoch, ist bei der Polizei Hoya ein selbstgebautes Metallpferd abgegeben worden. Hinweise auf einen Eigentümer gibt es bislang nicht. Es liegt die Vermutung nahe, dass jenes aus einem Diebstahl stammen könne. Das Metallpferd ist bis zur Übergabe an seinen rechtmäßigen Besitzer warm und trocken beim Polizeikommissariat Hoya untergestellt. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem besonderen Gegenstand oder seinem Eigentümer geben kann, wird gebeten, diese beim Polizeikommissariat Hoya (04251-934640) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell