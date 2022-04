BPOL NRW: Teure Ausreise - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Dortmund

Düsseldorf (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen (12.04.2022) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vorstellte. Gegen den 46-jährigen, in den Niederlanden lebenden Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz von November ...

mehr