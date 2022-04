Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Anzeigenaufnahme erfolgt Festnahme durch Bundespolizei

Duisburg (ots)

Auf dem Bundespolizeirevier Duisburg kam es am Dienstagabend (12. April), um 17.45 Uhr, zu einer Festnahme eines jungen Mannes (19). Da der 19-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Duisburg per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, nahmen ihn Beamte der Bundespolizei fest.

Aufgrund einer Anzeigenaufnahme wurde der 19-jährige Deutsche mit einem Bekannten auf dem Bundespolizeirevier Duisburg vorstellig. Die anschließende Personalienüberprüfung ergab, dass der junge Mann durch die Staatsanwaltschaft Duisburg per Untersuchungshaftbefehl gesucht werde. Er war hinlänglich wegen Diebstahls-, Bedrohungs- und Körperverletzungsdelikten bekannt. Die Beamten nahmen ihn vor Ort fest und eröffneten ihm den Haftbefehl.

Die Uniformierten verbrachten den Festgenommenen in das Polizeipräsidium Duisburg. Dort soll er am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen werden.

