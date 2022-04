Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl wegen Betäubungsmittelverbrechen

Aachen (ots)

Am Montagabend hat die Bundespolizei im Rahmen von Grenzfahndungsmaßnahmen einen 35-jährigen Mazedonier in einem Fernreisebus aus den Niederlanden festgenommen. Er wurde mit internationalem Haftbefehl der mazedonischen Behörden wegen eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz gesucht. Der 35-Jährige muss nach seiner Auslieferung nach Mazedonien eine 18-monatige Freiheitstrafe absitzen. Am Dienstag wurde er beim Amtsgericht Aachen für die Bestätigung einer Festhalteanordnung vorgeführt, welche bestätigt wurde. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln anhängige Auslieferungsverfahren dauert zurzeit noch an.

