Polizei Bielefeld

POL-BI: Verdacht einer Amoktat - Tatverdächtiger festgenommen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Freitagmittag, 24.06.2022, wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld über Schussgeräusche am Berufskolleg Senne informiert. Eine tatverdächtige Person konnte durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Es wurde niemand verletzt.

Die Leitstelle der Polizei wurde gegen 12:00 Uhr über Schussgeräusche in einem Schulgebäude in der Straße An der Rosenhöhe informiert. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten einen tatverdächtigen Mann feststellen, der sich auf ein Schuldach begeben hatte. Im Zuge des Einsatzes konnte die Person, bei der es sich um einen 20-jährigen Mann aus Bielefeld handelt, festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Tatverdächtige führte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zwei Schreckschusswaffen, einen Dolch und einen Molotowcocktail mit sich.

Das Schulgebäude war zum Zeitpunkt des Einsatzes weitestgehend leer. Weder der Tatverdächtige, noch Einsatzkräfte oder Dritte wurden verletzt.

