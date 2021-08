Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210820.2 Preetz: Korrektur Meldung Brandstiftung in Schule (Folgemeldung zu 210820.1)

Preetz (ots)

Bei der Schule, in der es am 29. Juni und am 19. August zu Brandstiftungen kam, handelt es sich nicht um die Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule, sondern um die Freie Schule Leben und Lernen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell