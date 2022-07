POL-FR: Wutöschingen: Kleiner Flächenbrand

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 27.07.2022, ist ein mutmaßlicher Dieb in St.Blasien umzingelt worden. Filmkomparsen hatten hinter einer Domsäule ihre Wertsachen während den Filmaufnahmen deponiert. Gegen 11:45 Uhr war der 80-jährige Tatverdächtige einer Frau aufgefallen. Sie erkannte dann gleich, dass ihre unter einem Pullover abgelegte Handtasche weg war. Sie folgte dem Mann in den Dom und ertappte den ...

mehr