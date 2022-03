POL-BO: Fußgänger (66) nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Herne (ots) - Am gestrigen Donnerstag (3. März) kam es auf einem Hinterhof an der Bochumer Straße in Herne zu einem Verkehrsunfall. Ein Bochumer (80) setzte auf dem dortigen Anwohnerparkplatz gegen 13.40 Uhr ein geparktes Auto um. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er dabei an die Hauswand des Mehrfamilienhauses und deformierte die Fahrzeugfront, wobei die Airbags auslösten und der Mann verletzt wurde. Ein Zeuge ...

