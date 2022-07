Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Mutmaßlich alkoholisiert gegen Pkw gestoßen

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 27.07.2022, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in Stühlingen gegen einen an einer Zapfsäule stehenden Pkw gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 500 Euro. Beim 53-jährigen Autofahrer, der aufgefahren war, wurde eine Alkoholbeeinflussung erkannt. Eine Alkoholüberprüfung mit einem Alcomaten ergab einen Wert von 2,7 Promille. Eine Blutprobe folgte, der Führerschein des Autofahrers wurde eingehalten.

