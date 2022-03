Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Auto kommt von Straße ab und der Fahrer ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 02.03.2022, ist ein Auto in Lottstetten von der Straße abgekommen. Gegen 07:45 Uhr war der 41-jährige Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in der Ortsdurchfahrt nach rechts geraten. Sein Auto beschädigte die Außenbestuhlung einer Gaststätte, bevor es mit einer Begrenzungsmauer kollidierte. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Er dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben sein. Sein Auto wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Sachschaden entstand zudem am Außenmobiliar, einem Werbeschild und an der Fassade der Gaststätte. Außerdem wurde ein Hofplatz durch ausgelaufene Betriebsstoffe stark verunreinigt. Insgesamt dürfte der Schaden bei ca. 25000 Euro liegen.

