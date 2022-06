Polizeipräsidium Osthessen

Diebstahl aus Baustellencontainer

Fulda. Zwischen Mittwochabend (15.06.) und Freitagmorgen (17.06.) brachen Unbekannte einen Baucontainer auf einem Wertstoffhof in der Weimarer Straße auf. Die Täter stahlen Stromkabel im Wert von circa 180 Euro. Es entstand 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Hilders. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (18.06.) in der Bahnhofstraße das hintere amtliche Kennzeichen FD-T 9600E von einem weißen VW ID3. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Hilders. Zwischen dem 11. Juni und dem 18. Juni versuchten Unbekannte in den Lagerraum eines Fahrradladens in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter kletterten auf einen Container und hebelten mehrere Backsteine aus einer Wand. Vermutlich wurden sie dabei gestört und flüchteten unerkannt. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kreuz - Zeugen gesucht

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntagmittag (19.06.), gegen 13 Uhr, ein Kreuz aus dem Fuldaer Dom. Die Täter überstiegen in einer Gruft eine Balustrade und brachen von dem in einem Altar verschraubten Sockel das Kreuz ab. Anschließend flüchteten sie aus einem Seiteneingang in Richtung Eduard-Schick-Platz. Die Fuldaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei ergaben sich Hinweise auf mindestens zwei Täter, die folgendermaßen beschrieben werden können:

Der eine Täter war männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 180 bis 190 cm groß, trug schwarze Haare und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Bermuda-Shorts und weißen Sneakers. Der Mann führte einen blauen Rucksack mit einem weißen Emblem mit sich. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 170 bis 180 cm groß und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen Haarkranz und hatte einen Vollbart. Der Mann war am rechten Oberarm großflächig tätowiert und bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer blauen Shorts und weißen Sneakers. Er trug eine Umhängetasche und fiel durch sein humpelndes Gangbild auf.

Das gestohlene Kreuz ist vermutlich aus Bronze gefertigt und circa 50 cm hoch und 30 cm breit. Der Wert des sakralen Gegenstandes ist derzeit noch nicht bekannt.

Personen die im Bereich des Doms entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Vereinsheim

Petersberg. In der Straße "Am Rauschenberg" brachen Unbekannte am Sonntagmorgen (19.06.), gegen 5 Uhr, in ein Vereinsheim ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Zigaretten und Lebensmittel im Wert von circa 125 Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Polizei Fulda ergaben sich Hinweise auf mindestens einen Täter. Dieser kann folgendermaßen beschrieben werden: Er war männlich, circa 170 cm groß und von schlanker bis athletischer Statur. Der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover, einen schwarzen Rucksack, einen dunkelblauen Schal, eine schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

