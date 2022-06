Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto-Handy aus Pkw gestohlen-Exhibitionistische Handlung-Fahrradspeiche verbogen-Diebstahl aus Auto-Versuchter Einbruch in Tankstellencontainer

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (17.06.) eine Sonnenbrille der Marke "Ray Ban" mit Gleitsichtgläsern sowie ein Taschenmesser mit Gravur aus einem schwarzen VW Arteon. Zur Tatzeit stand der Pkw im Dieselweg. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 550 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy aus Pkw gestohlen

Alfeld. Ein Mobiltelefon Samsung Galaxy im Wert von circa 250 Euro stahlen Unbekannte am frühen Freitagmorgen (17.06.), gegen 3.30 Uhr, aus einem silbernen Mercedes GLK. Das Auto stand zur Tatzeit in der Theseusstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Exhibitionistische Handlung

Freiensteinau. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entblößte ein Unbekannter am Samstagabend (18.06.), gegen 19 Uhr, auf einem Badesteg in der Straße "Am Camping" in Nieder-Moos sein Glied.

Der Unbekannte kann als männlich, etwa 1,80 Meter groß, circa 60 bis 65 Jahre alt, mit grauen Haaren, sportlicher Figur und gebräunter Haut beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Badehose mit einer keilförmigen Applikation an der Außenseite in der Farbe Orange.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrradspeiche verbogen

Lauterbach. Die Speiche eines Fahrrads verbogen Unbekannte am Samstag (18.06.), zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, in der Straße "Am Sportfeld". Zur Tatzeit stand das Zweirad in einer Garage für Fahrräder. Der entstandene Sachschaden an dem Hinterrad beträgt etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. Ein blauer Daimler GLC auf einem Parkplatz einer Drogerie in der Schellengasse wurde am Samstag (18.06.), zwischen 15.30 Uhr und 19.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Aus dem Kofferraum des Fahrzeugs entwendeten die Langfinger zwei Rucksäcke der Marke Ospray. In den Taschen befanden sich ein silberner Laptop der Marke Lenovo, ein schwarzes Ledercase, ein Ladekabel, Apple Airpods Pro, ein Parfum der Marke Mont Planc, ein Fernglas sowie mehrere Bekleidungsstücke. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Tankstellencontainer

Schlitz. Unbekannte versuchten am frühen Sonntagmorgen (19.06.), gegen 2.15 Uhr, in einen Container einer Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen. Zunächst durchtrennten die Täter die Stromversorgungskabel. Anschließend hebelten sie an der Tür und trennten einen Teil der Rückwand des Tankstellencontainers heraus. Aus noch unklarer Ursache ließen die Einbrecher vom weiteren Tatvorgehen ab, bevor sie in das Innere des Containers gelangten und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

