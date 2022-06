Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch-Diebstahl aus Wohnung-Einbruch in Verkaufsraum-Ortsschild gestohlen-Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Heringen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (17.06.) das Vorhängeschloss einer Gaststätte in der Straße "Zur Knallhütte" auf und entwendeten einen W-Lan Router aus den Räumlichkeiten. Darüber hinaus stahlen die Einbrecher einen Außenstrahler eines dortigen Schuppens. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Bad Hersfeld. Unbekannte betraten am Samstag (18.06.), gegen 12.45 Uhr, unberechtigt eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Sandweg und entwendeten eine noch unbekannte Menge Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Verkaufsraum

Ronshausen. In einen Selbstbedienungsladen im Steinweg brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (18.06.) ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ortsschild gestohlen

Saasen. Unbekannte entwendeten am frühen Sonntagmorgen (19.06.), gegen 0.50 Uhr, in der Burgstraße ein Ortsschild. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen transportierten die Täter das Diebesgut im Wert von circa 150 Euro mit einem bis dato unbekannten Fahrzeug ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kirchweg stahlen Unbekannte in der Zeit von Dienstagnachmittag (14.06.) bis Samstagvormittag (19.06.) einen schwarzen Fernseher der Marke PHILIPS im Wert von etwa 100 Euro. Zuvor hatten die Täter die Tür der Wohnung gewaltsam aufgebrochen und Sachschaden von circa 100 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell