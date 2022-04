Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220419 - 0442 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Verletzungen durch Messer

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei Männer im Alter von 30 und 43 Jahren befanden sich am Montag, den 18. April 2022, gegen 14.40 Uhr, gemeinsam in ihrer Wohnung in der Triebstraße.

Nach Aussage des geschädigten 30-Jährigen habe der 43-Jährige plötzlich und grundlos angefangen zu schreien, habe ein Messer gezogen und nach ihm gestochen. Dabei erlitt der 30-Jährige eine Verletzung im Halsbereich und flüchtete aus der Wohnung. An einer in der Nähe befindlichen Haltestelle konnte er vom Rettungsdienst behandelt werden.

Der 43-Jährige wurde durch die Polizei noch in der Wohnung angetroffen und festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

