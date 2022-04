Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220418 - 0439 Bundesautobahn 661: Fußgänger auf Autobahn angefahren

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 17. April 2022, gegen 05.50 Uhr, befand sich ein 23-jähriger Fahrdienstleister mit seinem Fahrzeug auf der Bundesautobahn 661 in Fahrtrichtung Oberursel. Mit in seinem Toyota Corolla befand sich noch der 32-jährige Fahrgast.

Während der Fahrt gerieten die beiden Fahrzeuginsassen über politische Themen in Streit, woraufhin der alkoholisierte Fahrgast dem Fahrer mit der flachen Hand in den Nacken schlug. In Höhe der Anschlussstelle Kaiserlei fuhr der 23-Jährige daraufhin an den Fahrbahnrand und der 32-Jährige stieg aus. Zunächst überquerte der 32-Jährige die Autobahn, machte dann an der Mittelleitplanke kehrt und ging über die Fahrbahnen zurück in Richtung des Toyota. Dabei kam es dann zu einer Kollision mit dem Renault einer 47-jährigen Frau, die mit noch langsamer Geschwindigkeit auf die Auffahrt Kaiserlei zugefahren war. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Fahrerin des Renault erlitt einen Schock.

