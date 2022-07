Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Verkehrsunfallflucht zwischen Kind mit Fahrrad und Kleinkraftrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 20.07.22, gegen 18:40 Uhr ereignete sich in Gundelfingen in der Weiherstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin und einem unbekannten Kleinkraftradfahrer.

Offenbar kam es im Kurvenbereich zur Kollision, wobei beide Fahrzeugführer stürzten. Die 13-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Das weitere Unfallgeschehen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Kradfahrer verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle und lies das verletzte Mädchen zurück.

Offenbar soll sich ein weiterer Radfahrer an der Unfallstelle befunden haben, welcher dem Mädchen zu Hilfe kam, bevor es dann selbständig nach Hause ging. Dieser Radfahrer wird von der Polizei als wichtiger Zeuge gesucht.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Motorradfahrer machen könne.

