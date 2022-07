POL-PPRP: Taser-Einsatz

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es am 07.07 gegen 21.30 Uhr in der Holbeinstraße Ecke Lagerhausstraße. Der 25-jährige Geschädigte bog mit seinem motorisierten Dreirad von der Holbeinstraße nach rechts in die Lagerhausstraße ein, als er von zwei PKW abgedrängt wurde. Die beiden Pkw seien in der Lagerhausstraße auf beiden Fahrstreifen nebeneinander aus Richtung Rheinallee gekommen. Der ...

