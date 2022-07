Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es am 07.07 gegen 21.30 Uhr in der Holbeinstraße Ecke Lagerhausstraße. Der 25-jährige Geschädigte bog mit seinem motorisierten Dreirad von der Holbeinstraße nach rechts in die Lagerhausstraße ein, als er von zwei PKW abgedrängt wurde. Die beiden Pkw seien in der Lagerhausstraße auf beiden Fahrstreifen nebeneinander aus Richtung Rheinallee gekommen.

Der 25-Jährige kam von der Fahrbahn ab und blieb im Bereich der dortigen Gleise stehen. Hierbei entstand Sachschaden am seinem Fahrzeug und er wurde leicht verletzt. Von den beiden Fahrzeugen ist nur bekannt, dass eines silberfarbig und das andere schwarz gewesen sein soll.

Ob die beiden Pkw an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell