Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Eimeldingen: Lkw-Anhänger fängt Feuer auf der Autobahn

Freiburg (ots)

Aufgrund eines Reifenschadens fing am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 08.40 Uhr, ein Lkw-Anhänger auf der A 98 zwischen Eimeldingen und Binzen während der Fahrt an, zu brennen. Bevor das komplette Gespann in Brand geriet, konnte der 41 Jahre alte Fahrzeugführer in einer Nothaltebucht stoppen und den Anhänger abhängen. Die Feuerwehr Lörrach und Binzen rückten mit 35 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an und löschten den Anhänger. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell